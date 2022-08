Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: 85-Jähriger verursacht Unfallschaden von 12.000 Euro

Ludwigsburg (ots)

Am Montag gegen 21:50 Uhr kam es in der Friedrich-Ebert-Straße in Sindelfingen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 85-jähriger Peugeot-Lenker gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Skoda prallte. In der Folge wurde der Skoda auf einen davor geparkten Opel geschoben. Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen stellte sich heraus, dass sich der 85-Jährige vermutlich alkoholisiert hinters Steuer setzte. Er musste sich in der Folge einer Blutentnahme unterziehen. An den drei Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 12.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell