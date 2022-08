Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Unfallflucht in der Hornberger Straße

Ludwigsburg (ots)

Böblingen: Unfallflucht in der Hornberger Straße

Am Montag kam es zwischen 09:30 Uhr und 11:54 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Hornberger Straße in Böblingen. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren einen auf Höhe der Hausacher Straße geparkten VW Golf und setzte anschließend seine Fahrt fort. An dem VW entstand ein linksseitiger Sachschaden im Frontbereich und am Außenspiegel von rund 2.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell