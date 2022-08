Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Feuerwehreinsatz beim Polizeirevier

Ludwigsburg (ots)

Angehörige des Polizeireviers Herrenberg mussten am heutigen Montag selbst die Feuerwehr verständigen, nachdem gegen 12:30 Uhr deutlicher Brandgeruch im Gebäude des Polizeireviers in der Alzentalstraße in Herrenberg wahrgenommen wurde. Im Endeffekt konnte festgestellt werden, dass in einer unbelegten Gewahrsamszelle im Untergeschoss des Polizeireviers der Kondensator einer Beleuchtungseinrichtung durchgebrannt war. Zur Sicherheit wurde von der Feuerwehr mit Wärmebildkameras nach möglichen Wärmequellen gesucht, um die Entstehung eines Schmorbrandes ausschließen zu können. Der Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Herrenberg, die mit vier Fahrzeugen und 19 Einsatzkräften vor Ort war, konnte gegen 14:20 Uhr beendet werden. Der Dienstbetrieb im Polizeirevier war während der Arbeit der Wehrleute nicht beeinträchtigt. Die Elektroinstallation wird in der Folge durch eine Fachfirma überprüft. Ob und in welcher Höhe Sachschaden am Polizeirevier entstand, ist noch nicht bekannt.

