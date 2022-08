Ludwigsburg (ots) - Vermutlich in der Nacht zum Sonntag brachen noch unbekannte Täter in einen Imbiss in der Freiberger Straße in Bietigheim-Bissingen ein. Die Unbekannten hebelten das Fenster der Essensausgabe auf und verschafften sich so Zutritt ins Innere. Sie entwendeten Bargeld, das sich in der Kasse befand. Darüber hinaus stahlen sie die Trinkgeldkasse, ein Handy und Getränke, Bier, Energydrinks und Limonade aus ...

