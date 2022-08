Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: 26-Jähriger am Bahnhof mit Weinflasche niedergeschlagen

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 02:45 Uhr kam es am Busbahnhof in Ludwigsburg zu einer Auseinandersetzung zweier Personengruppen, in welcher ein 26-Jähriger schwer verletzt wurde. Den ersten Ermittlungen zufolge soll die Gruppe um das Opfer mit einer Gruppe um den bislang noch unbekannten Täter vor dem Bahnhofsgebäude in verbale Streitigkeiten geraten sein. Nachdem die beiden Gruppen sich schlussendlich trennten und der 26-jährige Mann weglief, wurde er von dem unbekannten Täter von hinten mit einer Weinflasche niedergeschlagen. Durch den Schlag auf den Kopf ging das Opfer mit eine stark blutende Wunde sofort zu Boden. Der unbekannte Täter flüchtete daraufhin, zwei seiner Begleiter kümmerten sich zunächst um das Opfer, flüchteten dann jedoch ebenfalls. Passanten die auf die Auseinandersetzung aufmerksam wurden, verständigten Polizei und Rettungsdienst. Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung von mehreren Polizeistreifen konnten die flüchtenden Personen nicht mehr festgestellt werden, die Ermittlungen dauern an. Der 26-Jährige wurde von einem Rettungswagen schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, melden sich unter Tel. 07141 18-5353 beim Polizeirevier Ludwigsburg.

