Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Einbruch in Imbiss

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich in der Nacht zum Sonntag brachen noch unbekannte Täter in einen Imbiss in der Freiberger Straße in Bietigheim-Bissingen ein. Die Unbekannten hebelten das Fenster der Essensausgabe auf und verschafften sich so Zutritt ins Innere. Sie entwendeten Bargeld, das sich in der Kasse befand. Darüber hinaus stahlen sie die Trinkgeldkasse, ein Handy und Getränke, Bier, Energydrinks und Limonade aus dem Kühlschrank. Der Wert des Diebesguts dürfte sich auf einen dreistelligen Betrag belaufen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht noch nicht fest. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07142 405-0 mit dem Polizeirevier Bietigheim-Bissingen in Verbindung zu setzen.

