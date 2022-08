Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Eltingen: Unfallflucht mit 2.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Samstag 22.00 Uhr und Sonntag 19.15 Uhr kam es in der Straße "In der Au" in Eltingen zu einer Unfallflucht. Die Beifahrertür eines Mercedes wurde hierbei beschädigt. Vermutlich entstand der Sachschaden beim Vorbeifahren. Möglicherweise wurde er durch ein Fahrrad verursacht. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07152 605-0 beim Polizeirevier Leonberg zu melden.

