POL-LB: Sindelfingen: Kompletträder im Gesamtwert von etwa 30.000 Euro gestohlen

Ludwigsburg (ots) - Am Sonntagmorgen gegen 02:45 Uhr kam es am Busbahnhof in Ludwigsburg zu einer Auseinandersetzung zweier Personengruppen, in welcher ein 26-Jähriger schwer verletzt wurde. Den ersten Ermittlungen zufolge soll die Gruppe um das Opfer mit einer Gruppe um den bislang noch unbekannten Täter vor dem Bahnhofsgebäude in verbale Streitigkeiten geraten ...

mehr