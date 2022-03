Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verfolgungsfahrt

Ayl (ots)

Am Sonntag, dem 06.03.2022, in der Zeit von 18:50 bis 19:15 Uhr, kam es auf der Strecke zwischen den Ortschaften Saarburg-Niederleuken, Ayl-Biebelhausen, Wawern und Ayl zu einer Verfolgungsfahrt. Der aus der VG Saarburg stammende 29-jährige Fahrer eines schwarzen Pkw, Ford versuchte sich einer Polizeikontrolle zu entziehen, indem er mit hoher Geschwindigkeit vor einem Polizeifahrzeug flüchtete. Hierbei überholte der Fahrer mehrere andere Pkw mit hoher Geschwindigkeit. Der Wagen konnte schließlich in der Ortslage Ayl gestellt und kontrolliert werden. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalles, insbesondere die Pkw-Fahrer, die überholt wurden, sich mit der Polizeiinspektion Saarburg unter Tel. 06581/9155-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell