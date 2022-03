Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Gefahrenstelle im Verkehr durch verlorene Holzscheite

Hermeskeil (ots)

Am Sonntag, dem 06.03.22, kam es in der Züscher Straße in Hermeskeil zu einer Gefahrenstelle im Straßenverkehr. Vermutlich wurde durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer auf einem Anhänger ungesichert transportiertes Scheitholz verloren. Ein gegen 12:40 Uhr in Richtung Züsch fahrender PKW wurde durch das Holz beschädigt. Der verantwortliche Fahrzeugführer oder Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich unter Tel. 06503/9151-0 mit der Polizeiinspektion Hermeskeil in Verbindung zu setzen.

