Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Erstmeldung: Raubüberfall auf ED-Tankstelle in Rhaunen, zwei Täter flüchtig

Idar-Oberstein (ots)

Zu einem Raubüberfall auf die ED-Tankstelle in Rhaunen, Am Wartenberg, kam es am Samstag, 05.03.22, gegen 20:50 Uhr. Zwei mit Sturmhauben vermummte Männer betraten den Kassenbereich der Tankstelle, welcher zu dieser Zeit lediglich mit einer Angestellten besetzt war. Unter Vorhalt eines Messers entnahmen die Täter einen noch nicht näher bestimmbaren Bargeldbetrag aus der Kasse und entwendeten zudem noch eine unbekannte Anzahl an Zigarettenpackungen. Nach der Tat flüchteten die Täter, welche auf ca. 18-35 Jahre geschätzt werden, zu Fuß in den bewaldeten Bereich hinter dem Tankstellengelände. Trotz direkt eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten die beiden Täter bisher noch nicht aufgefunden werden.

Beschreibung des 1. Täter:

-blaue Sturmhaube, dunkle Jacke mit Kapuze, graue Jogginghose, weiße Turnschuhe mit roten Schnürsenkeln, breitere Figur

Beschreibung des 2. Täters:

-schwarze Sturmhaube, schwarze Jacke und Hose, dunkle Schuhe, schmalere Figur

Bei weiteren Erkenntnissen wird nachberichtet. Von Presseanfragen bittet die Polizei daher zunächst abzusehen. Wer zu dieser Zeit verdächtige Personen bemerkt hat, soll sich umgehend mit der Polizeiinspektion bzw. Kriminalinspektion Idar-Oberstein unter der Nummer 06781/561-0 in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell