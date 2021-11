Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Schulweg sicher machen - Kontrolle an Mainzer Schule

Mainz (ots)

Weil die Hol- und Bringzonen an der Mainzer Pestalozzischule nicht ausreichend genutzt werden sollen, führte die Polizeiinspektion Mainz 2 am Dienstagmorgen eine kleine Aktion an der Schule durch.

Tatsächlich stellten die Polizistinnen und Polizisten dann fest, dass autofahrende Eltern auf der Rückseite der Schule anfahren und die aussteigenden Kinder dort eine Straße in Richtung Schulhof überqueren müssen. Diese Gefahr könnte durch die Nutzung der Hol- und Bringzonen vermieden werden.

Mit ca. 25 Autofahrern und -fahrerinnen wurden Beratungsgespräche hinsichtlich der Gefahren für Kinder im Umfeld von Schulen geführt. Die Aktion der Polizei wurde positiv aufgenommen.

