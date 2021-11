Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz- Hechtsheim, Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Mainz-Hechtsheim (ots)

Am Dienstag, den 23.11.2021, kam es gegen 06:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der L 425 (Rheinhessenstraße, 55129 Mainz) / L 413 (Töngesstraße, 55129 Mainz). Die 69-jährige Fahrerin eines grauen VW Passat befuhr die die Rheinhessenstraße / L 425 aus Richtung Mainz-Hechtsheim kommend geradeaus in Fahrtrichtung Harxheim. Der 65-jährige Fahrer des grauen Citroen befuhr die L 425 aus Richtung Harxheim kommend und befand sich auf der Linksabbiegerspur um seine Fahrt in Richtung Mainz-Ebersheim (Töngesstraße / L 413) fortzusetzen. Im Kreuzungsbereich kam es zum frontalen Zusammenstoß der beiden Pkw. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit. Es verblieben keine Verkehrsunfallzeuge vor Ort, welche zur Einschätzung des Verkehrsunfalls sehr wichtig sind.

Wenn Sie Angaben zu dem Verkehrsunfall tätigen können melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

