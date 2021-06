Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Herrenloses Herrenrad aufgefunden

Hammerstein (ots)

Am 26.06.2021 fand ein Zeuge am Morgen ein Herrenfahrrad in den Hammersteiner Weinbergen. Da sich ein Verlierer nicht ermitteln ließ, brachte der Mitteiler das Fahrrad zu hiesiger Dienststelle.

Ermittlungen zum Eigentümer verliefen bisher ohne Erfolg. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Mountain Bike der Marke Lakes, Modell Mount 050. Es hat 29 Zoll Reifen und eine 24 Gangschaltung. Das Rad ist in der Farbe Schwarz mit grüner Schrift.

Der Eigentümer wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Linz/Rhein zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell