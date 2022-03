Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Steinewerfer beschädigen BMW - Polizei sucht Zeugen

Trier (ots)

Am Sonntag, 06.03.2022, befuhr der 38jährige Fahrer eines schwarzen BMW gegen 18.15 Uhr die Pellinger Straße in Fahrtrichtung Trier. In Höhe der Gemarkung Feyen wurde von der dortigen Fußgängerbrücke vermutlich ein Stein heruntergeworfen, der die Windschutzscheibe des BMW traf und diese beschädigte. Der Geschädigte konnte im Anschluss drei Kinder beobachten, welche sich auf der Brücke befanden und in Richtung Trier-Feyen wegliefen.

Zeugen, welche Hinweise zu den flüchtigen Kindern geben können, werden gebeten sich unter der Tel.-Nr.: 0651/97795212 mit der Polizeiinspektion Trier in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell