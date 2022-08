Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: Brand im Außenbereich eines Lebensmitteldiscounters

Ludwigsburg (ots)

Am Montag gegen 17:15 Uhr rückten fünf Fahrzeuge und 33 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Holzgerlingen zu einem Lebensmitteldiscounter in der Olgastraße in Holzgerlingen aus. Mutmaßlich durch eine weggeworfene Zigarette entstand im Bereich der Warenanlieferung des Einkaufsmarkts eine starke Rauchentwicklung, da das dortige Laub Feuer fing. Die Wehrkräfte konnten sofort das glimmende Laub löschen und ein Gebäudeschaden verhindern. Im Rahmen der Löscharbeiten musste jedoch ein Teil der Gebäudefassade entfernt werden. Der Rauch zog in das Warenlager sowie in die Ladenfläche, weshalb der Lebensmitteldiscounter bis kurz vor 19:00 Uhr evakuiert und geräumt werden musste. Die Freiwillige Feuer belüftete im Anschluss den gesamten Markt. Zwei Mitarbeiter des Discounters erlitten leichte Verletzungen und wurden ambulant vom Rettungsdienst versorgt. Der entstandene Sachschaden ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Der Polizeiposten Holzgeringen, Tel. 07031 41604-0, hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

