POL-HH: 220707-3. Alkoholisierter Autofahrer stößt mit Kleinkraftradfahrer zusammen und flüchtet in Hamburg-Billstedt

Unfallzeit: 06.07.2022, 06:45 Uhr; Unfallort: Hamburg-Billstedt, Billstedter Hauptstraße

Mittwochmorgen stieß ein Autofahrer mit einem Kleinkraftrad zusammen und flüchtete vom Unfallort. Polizeibeamte des Polizeikommissariats 42 trafen den alkoholisierten Mann an seiner Wohnanschrift an und ordneten eine Blutprobenentnahme an.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der Autofahrer den Hertelstieg und bog nach links in die Billstedter Hauptstraße ein. Hierbei stieß er mit einem aus seiner Sicht von rechts kommenden Fahrer eines Kleinkraftrades zusammen, der dadurch stürzte.

Der Fahrer des Audi flüchtete unerlaubt vom Unfallort, konnte im Zuge der Ermittlungen jedoch wenig später an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Die Polizisten konnten den Mann durch ein verlorenes Kennzeichen am Unfallort ermitteln.

Bei der Überprüfung des 46-jährigen Griechen stellten die Beamten Atemalkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab über 2,4 Promille. Daraufhin ordneten die Polizisten eine Blutprobenentnahme an und transportierten ihn zu diesem Zweck zum Polizeikommissariat 42.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 46-Jährige entlassen. Sein griechischer Führerschein wurde sichergestellt.

Der 26-jährige Simson-Fahrer hatte durch die Kollision eine Beinfraktur erlitten und wurde nach seiner Erstversorgung durch eine Rettungswagenbesatzung zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert.

Die Ermittlungen des Verkehrsunfalldienstes Süd (VD 4) dauern an.

