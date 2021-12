Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Maschinen gestohlen- Zeugensuche

Dachwig (Landkreis Gotha) (ots)

Die Gothaer Polizei ermittelt gegenwärtig nach einem Einbruch in eine Firma in der Straße "An der Waage". Der Tatzeitraum liegt zwischen gestern Abend, gegen 18.00 Uhr und heute Morgen, gegen 07.00 Uhr. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zum Gebäude und entwendeten aus dem Inneren verschiedene Maschinen im Wert von ca. 5.000 Euro. Der entstandene Sachschaden beläuft sich zu dem auf ca. 4.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem beschriebenen Sachverhalt haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0282342/2021) zu melden. (db)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell