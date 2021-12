Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Kindertagesstätte

Döllstädt (Landkreis Gotha) (ots)

Ein oder mehrere Unbekannte drangen in der zurückliegenden Nacht, zwischen gestern 19.30 Uhr und heute 07.00 Uhr gewaltsam in einen Kindergarten in der Bahnhofstraße ein. Die Täter durchsuchten und verwüsteten den Innenraum und entwendeten offenbar ein geringwertiges Mobiltelefon. Glücklicherweise entstand lediglich geringer Sachschaden. Die Polizei ermittelt im besonders schweren Fall des Diebstahls und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0281999/2021) zu melden. (db)

