Polizei Hamburg

POL-HH: 220705-2. Ermittlungserfolg nach Einbruchserie in Schnellrestaurants und Lieferdienste mit Schwerpunkt im Hamburger Westen

Hamburg (ots)

Tatzeitraum: 10.05.2022 bis 03.07.2022

Tatorte: überwiegend im Hamburger Westen; Schenefeld (Schleswig-Holstein)

Ermittler des für die Region Altona zuständigen Landeskriminalamts (LKA 123) haben drei Tatverdächtige für eine Serie von Einbrüchen in Schnellrestaurants und Lieferdienste ermittelt. Zwei von ihnen kamen vor den Haftrichter, nachdem sie auf frischer Tat erwischt worden waren.

Seit Mitte Mai war es zu insgesamt 16 Einbruchsdiebstählen gekommen, bei denen die Täter nachts Türen oder Fenster aufgehebelt oder mit Steinen oder Gullydeckeln eingeworfen hatten, um in die überwiegend im Hamburger Westen gelegenen Objekte zu gelangen. Die Einbrecher hatten jeweils die Tageseinnahmen der Geschäfte entwendet. Bei zwei weiteren Taten blieb es bei Einbruchsversuchen. Bilder aus Überwachungskameras und an den Tatorten gesicherte Spuren führten die Ermittler auf die Fährte dreier bereits polizeibekannter Männer. Als zwei von ihnen in der Nacht zu Sonntag versuchten, in einen Pizzadienst in der Winterhuder Jarrestraße einzubrechen, nahmen Fahnder des Einbruchsdezernats (LKA 19) sie vorläufig fest. Bei den Verdächtigen handelt es sich um einen 21-jährigen Deutschrussen und einen 25-jährigen Türken.

Sonntagmorgen vollstreckten die Ermittler Durchsuchungsbeschlüsse für die Wohnungen des 25-Jährigen in Osdorf und die des dritten ermittelten Täters, einem 23-jährigen Iraker in Rissen, die die Staatsanwaltschaft Hamburg zuvor bereits beim Amtsgericht erwirkt hatte. Hierbei stellten sie umfangreiche Beweismittel sicher. Der 23-jährige Tatverdächtige wurde im Zuge der Durchsuchung an seiner Wohnanschrift angetroffen, verblieb mangels Haftgründen aber auf freiem Fuß.

Der 21-Jährige, der bei der Polizei bereits als Intensivtäter geführt wird, und der 25-Jährige wurden einem Haftrichter zugeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl gegen den 21-jährigen mutmaßlichen Haupttäter. Den 25-Jährigen entließ er mangels Haftgründen wieder.

Die Ermittlungen, insbesondere ob die Tatverdächtigen für weitere Einbrüche verantwortlich sind, dauern an.

Ka.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell