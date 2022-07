Polizei Hamburg

POL-HH: 220705-3. Aufmerksamer Zeuge - flüchtiger Unfallverursacher identifiziert in Hamburg-Hoheluft-West

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 04.07.2022, 08:45 Uhr

Unfallort: Hamburg-Hoheluft-West, Hoheluftchaussee

Beamte des Polizeikommissariats 23 stellten gestern Vormittag den Führerschein eines 63-jährigen Fahrers sicher, der im Verdacht steht, einen Verkehrsunfall mit sechs Leichtverletzten verursacht zu haben und anschließend geflüchtet zu sein.

Der 58-jährige Fahrer eines Linienbusses befuhr die in der Fahrbahnmitte gelegene Busspur der Hoheluftchaussee in Richtung stadteinwärts. Auf dem linken von zwei Geradeausfahrstreifen fuhr ein schwarzer VW Arteon in dieselbe Richtung. Der Fahrer des VW führte plötzlich vor dem Bus ein verbotenes Wendemanöver durch und kreuzte dabei dessen Fahrweg. Der Busfahrer konnte nur durch eine Gefahrenbremsung eine Kollision vermeiden.

Hierbei wurden sechs Insassen in dem voll besetzten Bus bei Stürzen leicht verletzt. Vier Frauen im Alter zwischen 37 und 53 Jahren und zwei 58- und 64-jährige Männer zogen sich Prellungen und leichte Schürfwunden zu, die keiner ärztlichen Behandlung bedurften.

Der Unfallverursacher setzte nach seinem verbotswidrigen Wendemanöver seine Fahrt in Richtung stadtauswärts fort.

Ein aufmerksamer Anwohner hatte den Unfall von seiner Wohnung aus beobachtet, sich das Kennzeichen des unfallverursachenden Pkw notiert und dieses den eingesetzten Beamten mitgeteilt.

Und nicht nur das! Der Anwohner konnte den Beamten auch wenig später den aktuellen Standort des Pkw mitteilen. Der Pkw stand unbesetzt in einer Parklücke in der Hoheluftchaussee. Beamte des Polizeikommissariats 23 mussten nur noch wenige Minuten warten, bis der dazugehörige Fahrer zu seinem Pkw zurückkehrte.

Der Führerschein des 63-Jährigen wurde nach erfolgter Belehrung sichergestellt.

Die weiteren Ermittlungen werden bei der Verkehrsdirektion Innenstadt/West (VD 2) geführt.

Ri.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell