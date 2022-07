Polizei Hamburg

POL-HH: 220703-1. Tödlicher Verkehrsunfall in Hamburg-Kirchwerder

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 02.07.2022, 13:59 Uhr

Unfallort: Hamburg-Kirchwerder, Zollenspieker Hauptdeich

Bei einem Verkehrsunfall in Hamburg-Kirchwerder ist gestern am frühen Nachmittag ein 66-jähriger Mann tödlich verletzt worden.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen hatte ein 89-Jähriger seinen Mercedes auf einem Parkplatz am Zollenspieker Hauptdeich rückwärts aus einer Parklücke ausgeparkt. Aus bislang unbekannten Gründen beschleunigte er sein Fahrzeug plötzlich stark vorwärts und fuhr zurück in die Parklücke. Hierbei erfasste er einen Fußgänger, der in diesem Moment sein Fahrrad durch die Parklücke schob, und überrollte ihn. Der Mercedes fuhr anschließend über den Kantstein der Parkplatzbegrenzung und kam schließlich auf der Böschung zur Elbe zum Stehen.

Der Fußgänger wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er trotz Reanimationsversuchen und notärztlicher Behandlung noch am Unfallort verstarb.

Der 89-Jährige Mercedesfahrer und seine 84-jährige Beifahrerin wurden aufgrund von Schocksymptomen mit Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert und vom Kriseninterventionsteam (KIT) betreut.

Der Verkehrsunfalldienst Ost (VD 3) übernahm die Unfallaufnahme und zog hierbei einen Sachverständigen hinzu. Während der Rettungsmaßnahmen, in deren Zuge auch ein Rettungshubschrauber landete und der Unfallaufnahme kam es zu geringfügigen Verkehrsbehinderungen.

Der Unfallwagen sowie der Führerschein des 89-Jährigen wurden sichergestellt.

Die Ermittlungen dauern an.

