Polizei Hamburg

POL-HH: 220703-2. Eine Zuführung nach Wohnungseinbruchdiebstahl in Hamburg-Wilhelmsburg

Hamburg (ots)

Tatzeit: 01.07.2022, 05:20 Uhr

Tatort: Hamburg-Wilhelmsburg, Im Schönenfelde

Beamte des Polizeikommissariats 44 (PK 44) haben in der Nacht zum Samstag einen mutmaßlichen Wohnungseinbrecher in Hamburg-Wilhelmsburg vorläufig festgenommen. Der Mann wurde einem Haftrichter zugeführt.

Anwohner hatten der Polizei am späten Freitagabend einen Mann gemeldet, der in verdächtiger Weise verschiedene Grundstücke betreten hatte. Im Zuge der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen wurden zivile Beamte auf einen Verdächtigen aufmerksam, als er wiederum unbefugt ein Grundstück eines Wohnhauses betrat. Das Aussehen des Mannes deckte sich mit der Beschreibung eines zu diesem Zeitpunkt noch Unbekannten, der am frühen Freitagmorgen in ein Einfamilienhaus in der näheren Umgebung eingebrochen und Bargeld gestohlen hatte. Als der Verdächtige die Beamten bemerkte, versuchte er zu flüchten. Die Polizisten konnten ihn aber nach kurzer fußläufiger Verfolgung in einem Wassergraben stellen und vorläufig festnehmen.

Beamte des Kriminaldauerdienstes (LKA 26) übernahmen die ersten Ermittlungen und führten den 22-jährigen Albaner einem Haftrichter zu. Dieser erließ einen Haftbefehl gegen den Mann.

Die weiteren Ermittlungen werden beim örtlich zuständigen Einbruchsdezernat (LKA 182) geführt und dauern an. Insbesondere wird auch geprüft, ob der Festgenommene für weitere Wohnungseinbrüche verantwortlich sein könnte.

Ka.

