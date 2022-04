POL-HAM: Fahrraddieb gesucht

Hamm-Herringen (ots) - Nach einem Unfall auf der Holzstraße am Sonntag, 10. April, sucht die Polizei Hamm ein flüchtiges Fahrzeug. Ein 52-Jähriger war gegen 14 Uhr in seinem Skoda in Richtung Sandbochumer Straße unterwegs, als ihm ein blaues Auto entgegenkam. Die beiden Fahrzeuge kollidierten und das unbekannte Fahrzeug flüchtete anschließend in Richtung Fangstraße. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro. ...

