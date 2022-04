Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Kubera auf Bezirksstreife in Hamm-Rhynern

Hamm-Rhynern (ots)

Am Mittwoch, 7. April, war Polizeipräsident Thomas Kubera im Rahmen der Bezirksstreife in Rhynern unterwegs.

Thomas Kubera traf hier neben den zuständigen Bezirksdienstbeamten, Polizeihauptkommissar Mario Reck und Polizeihauptkommissar Joachim Hoen, auch auf den Bezirksbürgermeister Andreas Obering. Bei dem Austausch in den Räumlichkeiten des Bürgeramts in Rhynern wurde beidseitig die reibungslose und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Bezirksbürgermeister und Bezirksdienstbeamten hervorgehoben.

Ein Kernthema des Treffens war die geplante Einführung einer neuen Dialogveranstaltung in den Stadtbezirken: "Dabei möchten wir als Polizei mit den Bürgerinnen und Bürgern speziell zu möglichen Beschwerde-Hotspots in ihrem Bezirk in den Austausch gehen", so Thomas Kubera.

Diese Veranstaltung befindet sich aktuell noch in der konzeptionellen Vorbereitung, ist in Zukunft aber für alle Bezirke in Hamm geplant. Die Wachleitungen der einzelnen Bezirke, Erster Polizeihauptkommissar Ludger Merschjohann und Polizeihauptkommissarin Birgit Eckholt, werden zu diesen Veranstaltungen einladen.

Nach dem gemeinsamen Austausch ging es dann für Thomas Kubera und die Bezirksdienstbeamten auf Streife durch Rhynern. Haltepunkte waren unter anderem der Ortskern, verschiedenen Schulen und Einrichtungen, das Freibad, der Neubau des Bahnhaltepunkts Westtünnen, die Autobahnraststätten und das Gewerbegebiet.

Der Behördenleiter bedankte sich bei dem Bezirksbürgermeister und den Bezirksdienstbeamten für die interessanten Einblicke in den Stadtteil Rhynern.

Die nächste Station für die Streife durch den Bezirk: Pelkum.

Für die Bürgerinnen und Bürger: Ihre Bezirksdienstbeamten in Hamm Rhynern erreichen Sie unter 02385/7067- Mario Reck - 63 Joachim Hoen - 62 (hr)

