Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Einbruch und Diebstahl aus Baucontainern

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Freitag, 08.04.22, 16.00 Uhr und Samstag, 09.03.22, 07.00 Uhr wurden durch unbekannte Täter im Bereich des Neubaugebietes "Pandion" in Leonberg insgesamt sieben Container aufgebrochen. An einigen Objekten wurden die Türen aufgehebelt, so dass eine Person durchkriechen konnte. An anderen Containern wurde das Vorhängeschloss beschädigt, so dass die Türe geöffnet werden konnte und an einem weiteren wurde das gekippte Fenster geöffnet und eingestiegen. Aus den Containern wurden mehrere Baustellengeräte und Kabeltrommeln im Gesamtwert von etwa 5.300 Euro entwendet. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Feststellungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leonberg unter der Telefonnummer 07152 605 0 zu melden.

