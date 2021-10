Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Kontrollstellen der Polizei in Speyer

Speyer (ots)

Am 28.10.2021 im Zeitraum zwischen 07:30 Uhr und 13:15 Uhr richtete die Polizei Speyer Kontrollstellen in der Auestraße, der Geibstraße und in der Landwehrstraße ein. Im Ergebnis wurden zehn Verkehrsteilnehmer festgestellt, die verbotswidrig ein Mobiltelefon bedienten. Gegen alle wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Weiterhin wurden sieben Verstöße gegen die Gurtpflicht festgestellt und drei Mängelberichte ausgestellt.

