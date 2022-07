POL-HH: 220703-3. Mobil. Aber sicher! - Verkehrskontrollen in Hamburg-St. Pauli

Hamburg (ots) - Unfallzeit: 02.07.2022, 13:59 Uhr Unfallort: Hamburg-Kirchwerder, Zollenspieker Hauptdeich Bei einem Verkehrsunfall in Hamburg-Kirchwerder ist gestern am frühen Nachmittag ein 66-jähriger Mann tödlich verletzt worden. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen hatte ein 89-Jähriger seinen Mercedes auf einem Parkplatz am Zollenspieker Hauptdeich ...

mehr