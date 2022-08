Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Rotlichtunfall

Ludwigsburg (ots)

Eine leicht verletzte 52 Jahre alte Toyota-Fahrerin und zwei nicht mehr fahrbereite PKW sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Dienstag gegen 10.20 Uhr im Kreuzungsbereich der Alt-Württemberg-Allee und der Friedrichstraße in Ludwigsburg ereignete. Die 52 Jahre alte Renault-Fahrerin war in der Friedrichstraße in Richtung Oßweil unterwegs, während eine 46-jährige Toyota-Lenkerin die Alt-Württemberg-Allee in Richtung der Friedrichstraße befuhr. Mutmaßlich übersah die 52-Jährige eine für sie geltende rote Ampel, so dass sie mit der 46-Jährigen zusammenstieß. Der Renault und der Toyota mussten abgeschleppt werden. Die verletzte 52-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die genaue Sachschadenshöhe steht derzeit noch nicht fest.

