Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfallflucht in der Prälat-Caire-Straße

Ludwigshafen (ots)

Am Montag, 10. Januar 2022, in der Zeit von 07:05 - 16:40 Uhr, beschädigte, vermutlich beim Ausparken, ein bislang unbekannter Autofahrer den in der Längsaufstellung am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung BGU ordnungsgemäß geparkten schwarzen Mercedes Benz C 180 der Geschädigten. Der Verursacher verließ die Örtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Wer kann Hinweise zum Unfallverursacher geben?

Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Die Polizei weist daraufhin, dass Unerlaubtes Entfernen von Unfallort kein Kavaliersdelikt ist! Der flüchtige Fahrer muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren und evtl. mit einem Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner Kfz-Versicherung verlieren und von seiner Versicherung an der Beteiligung des Fremdschadens beteiligt werden. Die Polizei rät deshalb, jeden Unfall bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell