Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 30-Jähriger Dieb auf frischer Tat erwischt

Ludwigshafen (ots)

Am 10.01.2022, gegen 19:45 Uhr, beobachteten Kriminalbeamte des Polizeipräsidiums Rheinpfalz, wie ein 30-Jähriger versuchte, einen E-Roller zu stehlen, der auf dem Platz der Deutschen Einheit abgestellt und angeschlossen war. Nachdem die Kriminalbeamten den 30-Jährigen ansprachen und ihn dadurch an der weiteren Ausführung der Tat hinderten, stellten sie fest, dass auf einer Steinmauer eine schwarze Jogginghose lag, die der 30-Jährige dort vor der Tatausführung abgelegt hatte. An der Jogginghose hing noch die Diebstahlsicherung des Geschäftes. Es ist davon auszugehen, dass er die Hose kurz zuvor aus einem Geschäft gestohlen hatte. Die Ermittlungen diesbezüglich dauern an. Der 30-Jährige wurde mit zur Dienststelle genommen. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen.

