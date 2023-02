Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall mit verletzten Personen zwischen Nordhausen und Werther

Nordhausen (ots)

Am 24.02.2023 gegen 21.30 Uhr kam es zum einem Verkehrsunfall auf der L3080 bei Kleinwerther. Hier befuhr eine PKW-Fahrerin mit ihrem VW die L3080 aus Nordhausen kommend in Richtung Kleinwerther. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet die Fahrzeugführerin in den Gegenverkehr und es kam zum Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden PKW Audi. In diesem befanden sich zwei Personen. Die Fahrzeugführerin des verursachenden Fahrzeuges, sowie die beiden Insassen des entgegenkommenden Fahrzeuges mussten zur medizinischen Behandlung in das Südharz-Klinikum verbracht werden. Die Fahrerin des VW, sowie die Beifahrerin des Audi sind schwerletzt. Der Fahrer des Audi erlitt leichte Verletzungen.

Vorübergehend musste die L3080 komplett gesperrt werden. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von ca. 20.000EUR.

