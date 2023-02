Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Festgestellte Verkehrsvergehen vom Freitag zum Samstag

Nordhausen (ots)

Von Freitag auf Samstag stellten die Polizeibeamten des Inspektionsdienstes Nordhausen wieder einige Verkehrsvergehen im Bereich Nordhausen fest.

Am 24.02.2023 gegen 11.00 Uhr kontrollierten die Polizeibeamten in der Fichtestraße einen PKW. Ein durchgeführter Drogenvortest beim Fahrzeugführer reagierte positiv auf Amphetamin/Methamphetamin, sowie Opiate. Dem nun Betroffenen einer Verkehrsordnungswidrigkeit wurde die Weiterfahrt untersagt und es erfolgte der Transport in das Südharz-Klinikum zur Blutentnahme.

Um 20.36 Uhr wurde in der Bahnhofstraße eine Fahrerin auf einem Elektrokleinstfahrzeug festgestellt. An ihrem E-Scooter konnte kein Versicherungskennzeichen wahrgenommen werden. Dies veranlasste die Polizeibeamten, sie einer allgemeinen Verkehrskontrolle zu unterziehen. Da sie keinen Versicherungsschutz für ihr Fahrzeug nachweisen konnte, wird nun gegen sie wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt.

Kurz nach 22.00 Uhr erfolgte eine weitere Verkehrskontrolle eines PKW-Fahrers im Bereich Heringen/Helme. Ein Atemalkoholvortest ergab bei ihm einen Wert von 0,75 Promille. Da dies die 0,5 Promille-Grenze überschritt und noch im Bereich einer Verkehrsordnungswidrigkeit lag, wurde er zur Dienststelle der Polizei verbracht. Hier konnte ein gerichtsverwertbares Ergebnis von 0,7 Promille eruiert werden. Er verbleibt weiterhin im Besitz seiner Fahrerlaubnis, ist allerdings nun Betroffener der Verkehrsordnungswidrigkeit.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell