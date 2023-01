Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230129-1 Autofahrer flüchtet nach Verkehrsunfall mit Radfahrerin - Bergheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Freitag (27. Januar 2023) gegen 09:40 Uhr kam es auf der Fischbachstraße in Bergheim zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Fahrradfahrerin. Die 42-jährige Fahrradfahrerin überquerte am Fußgängerüberweg gegenüber des Verbrauchermarkts die Fahrbahn. Ein Pkw-Fahrer befuhr die Fischbachstraße von Bergheim in Richtung Kerpen und kollidierte auf dem Fußgängerüberweg mit der querenden Fahrradfahrerin. Der VW Golf stieß mit dem Hinterrad des Fahrrades zusammen. Durch den Zusammenstoß stürzte die Bergheimerin von ihrem Fahrrad und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte die 42-jährige in ein Krankenhaus. Der 80-jährige Bergheimer flüchtete zunächst mit seinem Pkw von der Unfallstelle in Richtung Kerpen-Horrem. Durch aufmerksame Zeugen wurde das vollständige Kennzeichen des flüchtigen VW Golf notiert und der Fahrer konnte ermittelt werden. Es entstand Sachschaden im Gesamtwert von circa 2.000 Euro. Für die Unfallaufnahme wurde die Fischbachstraße kurzfristig gesperrt, es kam zu keinen nennenswerten Beeinträchtigungen des Verkehrs. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache übernommen. (el)

