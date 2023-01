Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230127-2: Unbekannte brechen Spielautomaten auf

Bedburg (ots)

Täter erbeuten Bargeld in unbekannter Höhe

Zwei unbekannte Täter sind in der Nacht zu Donnerstag (26. Januar) in ein Café in Bedburg an der Graf-Salm-Straße eingebrochen. Dort brachen sie außerdem zwei Spielautomaten auf. Kriminalbeamte des Kriminalkommissariats 21 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen nach zwei Männern, die zur Tatzeit eine Kopfbedeckung trugen und ihr Gesicht mit einem Halstuch verdeckten.

Hinweise zu den beiden Tätern, zur Tat oder zu verdächtigen Personen, die sich zur Tatzeit im Bereich der Graf-Salm-Straße aufgehalten haben, nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle-rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Ersten Erkenntnissen zufolge sollen die Unbekannten gegen 4.45 Uhr über den Notausgang in das Café gelangt sein. Sie manipulierten dazu am Schloss der Tür. Im Anschluss hebelten Täter dann die Spielautomaten auf und entnahmen eine derzeit noch unbekannte Summe an Bargeld. (akl)

