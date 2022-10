Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: +++ Illegale Müllentsorgung +++ Unfallserie auf der Hansalinie - Nachtrag zur Meldung vom 01.10.2022 +++ Zu schnell im Regen - Unfall auf der BAB 1 +++

Illegale Müllentsorgung

In einem Waldstück am Moorweg in Sottrum wurden am gestrigen Tag Unrat und Müll widerrechtlich durch unbekannte Personen entsorgt. Hier konnte die Polizei Hinweise auf den Verursacher ausfindig machen und Ermittlungen zu den Umweltsündern aufnehmen. Hinweise nimmt die Polizei Sottrum unter der Telefonnummer: 04264-836460 entgegen.

Unfallserie auf der Hansalinie - Nachtrag zur Meldung vom 01.10.2022

Wie bereits berichtet ereignete sich auf der BAB 1, am vergangenen Samstag ein Verkehrsunfall mit einer Vielzahl an PKW und mehreren Verletzten, kurz vor der Anschlussstelle Elsdorf in Fahrtrichtung Hamburg. Hier waren insgesamt zwölf Fahrzeuge an einem Stauende ineinander gefahren. Dies sorgte für einen umfangreichen Einsatz umliegender Rettungskräfte und zwei Rettungshubschraubern, weshalb die BAB mehrere Stunden voll gesperrt werden musste. Mit einem Großaufgebot wurden die fast dreißig Insassen der verunfallten Fahrzeuge vor Ort medizinisch in Augenschein genommen, an der Unfallstelle erstversorgt und teilweise in nahegelegene Krankenhäuser überführt. Zusammenfassend lässt sich mitteilen, dass bei diesem Verkehrsunfall zwei Personen schwer und fünf Personen leicht verletzt wurden. Im daraus resultierenden Stau kam es im Weiteren zu insgesamt fünf Verkehrsunfällen, welche ebenfalls auf nicht angepassten Geschwindigkeit zurückzuführen waren. Glücklicherweise kam es bei diesen eher zu Blech- als Personenschäden. Ein weiterer Verkehrsunfall ereignete sich auf der Gegenrichtung, in Höhe der Massenkarambolage. Hier war ein Fahrer eines Kleintransporters, auf der schwach frequentierten Richtungsfahrbahn Bremen, augenscheinlich stark abgelenkt. Dieser schien seinen Blick nicht nach vorn, sondern auf die Unfallstelle auf der Richtungsfahrbahn Hamburg gerichtet zu haben. Dies sorgte dafür, dass er den vor sich fahrenden PKW mit Anhänger übersehen hatte und mit diesem zusammenprallte. Der Fahrer des PKW wurde infolge dessen leicht verletzt. Auch hier musste eine Teilsperrung der Autobahn für die Rettungsmaßnahmen und polizeiliche Unfallaufnahme eingerichtet werden. Innerhalb von etwa dreieinhalb Stunden ereigneten sich auf dem Streckenabschnitt Sottrum - Elsdorf insgesamt acht Verkehrsunfälle, mit weitreichenden Folgen für die Umleitungsstrecken. Die Polizei beziffert den entstanden Sachschaden aller Verkehrsunfälle vom 01.10.2022, nach aktuellem Stand auf etwa 170.000 Euro.

Zu schnell im Regen - Unfall auf der BAB 1

Nachdem am vergangenen Samstag starke Regenschauer für einen folgenschweren Verkehrsunfall mit Vollsperrung der BAB 1 in Richtung Hamburg sorgte, kam es am Montagmittag zu einem weiteren Zwischenfall. Auch in diesem war ein Fahrer eines PKW mit offensichtlich nicht den Witterungsverhältnissen angepassten Geschwindigkeit auf der Autobahn unterwegs. In Höhe der Gemarkung Tiste, zwischen den Anschlussstellen Sittensen und Heidenau, kam dieser auf regennasser Fahrbahn von der Straße ab und überschlug sich im Seitenraum. Auf dem Dach liegend wurde das verunfallte Fahrzeug durch eintreffende Rettungskräfte vorgefunden. Glücklicherweise zogen sich die zwei Insassen lediglich leichtere Verletzungen zu. Der entstandene Sachschaden kann hier mit etwa 15000 beziffert werden. In diesem Zusammenhang weist die Polizei noch einmal darauf hin, dass bei herbstlichem Wetter die Fahrbahnverhältnisse plötzlich umschlagen können und bittet darum, die Fahrweise entsprechend anzupassen.

