Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: +++ Leichtkraftrad entwendet +++ Terrassentür aufgehebelt +++ Betrunken mit E-Scooter unterwegs +++ Berauscht Kurve zu schnell genommen +++ Unfall verursacht und geflüchtet

Landkreis Rotenburg (ots)

30.09.2022, 23:30 Uhr, Fintel, Moordamm

Leichtkraftrad entwendet

In der Nacht von Freitag auf Samstag entwendeten unbekannte Täter ein schwarzes Leichtkraftrad der Marke Honda. Die Täter begaben sich in das Carport des Geschädigten und entwendeten das dort stehende Leichtkraftrad, zwei Ladegeräte und eine Ledertasche. Der entstandene Schaden wird auf 1500EUR geschätzt.

30.09.2022, Rotenburg, Pillauer Straße

Terrassentür aufgehebelt

In der Nacht von Freitag auf Samstag gelang es unbekannten Tätern in der Pillauer Straße, die Tür einer Dachterrasse aufzuhebeln und so in ein Einfamilienhaus einzudringen. Dort durchsuchten die Täter alle Räumlichkeiten nach Diebesgut. Der Schaden an der Tür beläuft sich auf geschätzte 400 Euro.

01.10.2022, 03:30 Uhr, Ahausen, Am Schützenholz

Betrunken mit E-Scooter unterwegs

Ein 18-jähriger E-Scooter-Fahrer hat sich seinen Heimweg vermutlich anders vorgestellt. Bei der Kontrolle seines E-Scooters stellten die Beamten fest, dass dieser nicht über die nötige Versicherung verfügte. Außerdem hatte der junge Mann Alkohol getrunken. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,4 Promille. Er musste eine Blutprobe über sich ergehen lassen. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen.

01.10.2022, 10:44 Uhr, Rotenburg, Glockengießerstraße

Berauscht Kurve zu schnell genommen

In der Glockengießerstraße kam es am Samstagvormittag zu einem Verkehrsunfall. Ein 20 Jahre alter BMW-Fahrer nahm dort eine Kurve zu sportlich, wodurch sein Fahrzeug ins Schleudern geriet und gegen einen geparkten Transporter stieß. Bei dem jungen Mann wurde ein Drogenvortest durchgeführt, bei dem eine Beeinflussung festgestellt werden konnte. Der Fahrer musste eine Blutprobe über sich ergehen lassen. Es kam glücklicherweise nur zu geringen Sachschäden.

01.10.2022, 09:12 Uhr, Rotenburg, Nödenstraße

Unfall verursacht und geflüchtet

Am Samstagvormittag kam es auf dem Parkplatz am Stadtstreek in der Nödenstraße zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Ermittlungen ist davon auszugehen, dass ein unbekannter Fahrzeugführer beim Rangieren den geparkten Opel einer 54 Jahre alten Leipzigerin beschädigte. Statt sich um den Schaden zu kümmern, entfernte er sich unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Rotenburg zu melden.

