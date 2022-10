POL-ROW: ++ Mehr als 20 Verletzte bei Massenkarambolage auf der Hansalinie A1 ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Mehr als 20 Verletzte bei Massenkarambolage auf der Hansalinie A1

Rotenburg (ots)

Elsdorf/A1. Bei einer Massenkarambolage auf der Hansalinie A1 in Fahrtrichtung Hamburg sind am Samstagnachmittag mindestens 20 Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Auslöser für das außergewöhnliche Unfallgeschehen war ein Verkehrsunfall kurz vor dem Autobahnparkplatz Hatzte gegen 15.13 Uhr. Bei Starkregen hatte ein Autofahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war von der Fahrbahn abgekommen. Als Folge kam es bei dem hohen Verkehrsaufkommen auf der A1 zu einem kilometerlangen Rückstau. Gegen 15.50 Uhr fuhren am Stauende in Höhe der Anschlussstelle Elsdorf über 10 Pkw aufeinander. Bislang zählten die Rettungskräfte 24 verletzte Insassen. Ein Schwerverletzter und eine leichter verletzte, schwangere Frau wurden jeweils in zwei Rettungshubschraubern in Krankenhäuser in Hamburg und Rotenburg geflogen. Alle anderen Betroffenen dürften sich leichte Verletzungen zugezogen haben. Die Autobahn ist ab der Anschlussstelle Bockel in Fahrtrichtung Hamburg auch für die nächsten Stunden voll gesperrt. Durch den Rettungsdienst wurde ein sogenannter MANV (Massenanfall von Verletzten) ausgerufen. Eingesetzt waren rund 15 Rettungswagen. Den Sachschaden schätzt die Autobahnpolizei Sittensen auf rund einhunderttausend Euro.

