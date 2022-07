Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Raub auf Mann mit Geschäftseinnahmen nahe Druselturm: Braunhaarige Frau als Zeugin gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Ein Unbekannter hat am gestrigen Montagnachmittag in der Kasseler Innenstadt den Angestellten eines Geschäfts auf dem Weg zur Bank überfallen und ihm den Beutel mit den Geschäftseinnahmen entrissen. Eine ca. 60 Jahre alte Frau, die lange, gelockte braune Haare hatte, war offenbar Zeugin des Raubes geworden und hatte den Täter noch weglaufen sehen. Sie und weitere Zeugen, die Hinweise auf den Räuber geben können, suchen nun die ermittelnden Beamten des Kommissariats 35 der Kasseler Kripo.

Ereignet hatte sich der Überfall gegen 14:30 Uhr vor einer Bäckerei in der Unteren Königsstraße, zwischen dem Königsplatz und dem Druselturm. Der 25-jährige Angestellte eines Optikergeschäfts war auf dem Weg zu einer Bankfiliale plötzlich von hinten von dem Täter angegriffen worden. Ruckartig riss der Unbekannte an der Tasche mit dem Geld, die der junge Mann in der Hand hielt. Das Opfer verstärkte seinen Griff und versuchte noch, den blau-beigefarbenen karierten Stoffbeutel festzuhalten, allerdings gelang es dem Täter, ihm diesen gewaltsam zu entreißen. Anschließend flüchtete er mit der Beute in Richtung Druselplatz. Das Opfer beschrieb den aufnehmenden Kriminalbeamten einen ca. 1,85 Meter großen Mann mit normaler Statur und kurzen dunklen Haaren, der eine blaue OP-Maske, eine beigefarbene Jacke mit Kapuze und eine blaue Jeans trug.

Die mutmaßliche Augenzeugin und weitere mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

