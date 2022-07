POL-KS: Lagerhallenbrand in Burghasungen: Keine Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung

Kassel (ots) - Kassel-Süd: Dank zwei aufmerksamen Passanten schnappten Streifen der Kasseler Polizei am gestrigen Sonntagabend in der Kasseler Karlsaue zwei flüchtende Fahrraddiebe. Die beiden Zeugen hatten gegen 18:40 Uhr am Auedamm nahe der Schwimmbadbrücke gesehen, wie sich die Männer an einem angeschlossenen Pedelec zu schaffen machten. Mit einer Eisenstange ...

