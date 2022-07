Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Polizei schnappt flüchtende Fahrraddiebe bei Fahndung in Karlsaue

Kassel (ots)

Kassel-Süd:

Dank zwei aufmerksamen Passanten schnappten Streifen der Kasseler Polizei am gestrigen Sonntagabend in der Kasseler Karlsaue zwei flüchtende Fahrraddiebe. Die beiden Zeugen hatten gegen 18:40 Uhr am Auedamm nahe der Schwimmbadbrücke gesehen, wie sich die Männer an einem angeschlossenen Pedelec zu schaffen machten. Mit einer Eisenstange versuchten sie, das Schloss zu knacken, was allerdings misslang. Ohne Beute traten sie schließlich die Flucht an, während die Zeugen die Polizei alarmierten und zunächst die Verfolgung der in Richtung Orangerie laufenden Täter aufnahmen. Zwar verloren sie die Flüchtenden aus den Augen, ihre Personenbeschreibung führte aber bereits wenige Minuten später zum Erfolg: An der Karlswiese konnten die Polizisten die beiden Verdächtigen ausmachen, die bei Erblicken der Beamten sofort Fersengeld gaben. Allerdings vergeblich, denn nach kurzer Verfolgung klickten für die 20 und 21 Jahre alten Männer die Handschellen. Sie mussten die Polizeibeamten anschließend auf das Revier begleiten. Gegen die Tatverdächtigen aus Göttingen und dem Landkreis Osnabrück wird nun wegen versuchten Fahrraddiebstahls ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell