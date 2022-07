Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Raub mit Messer durch vier Jugendliche: Kripo sucht Zeugen in Kaufungen

Kassel (ots)

Kaufungen (Landkreis Kassel):

Vier bislang unbekannte jugendliche Täter haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag an einer Unterführung in der Leipziger Straße in Kaufungen einen 17-Jährigen beraubt. Letztlich erbeuteten die Räuber, die das Opfer mit einem Messer bedrohten, eine Geldbörse samt Inhalt und ein Paar In-Ear-Kopfhörer. Die ermittelnden Beamten des Haus des Jugendrechts (K36) der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen.

Wie der 17-Jährige aus dem Landkreis Kassel bei der Anzeigenerstattung gegenüber den Beamten des Kriminaldauerdienstes angab, hatte sich die Tat gegen 00:20 Uhr an der Unterführung zwischen der Auestraße und "Am Bahnhof" ereignet. Er hatte sich zuvor auf dem Nachhauseweg von einer Feier befunden, als er im Steinertseepark auf die späteren Täter traf. Dort bot das Quartett dem nicht ortskundigen 17-Jährigen an, ihm den Weg zur Straßenbahnhaltestelle "Rieckswiesen" zu zeigen, was der Jugendliche dankbar annahm. Auf dem Weg dorthin drückten die Täter das Opfer am Eingang der Unterführung plötzlich gegen die Wand und forderten unter Vorhalt des Messers die Herausgabe seiner Wertsachen. Mit der Beute flüchteten sie anschließend durch die Unterführung und weiter in unbekannte Richtung. Zu den Räubern liegt folgende Beschreibung vor:

1.) Ca. 17 Jahre alt, 1,75 Meter groß, normale Statur, dunkelblonde lockige Haare, rote Adidas-Kapuzenjacke, dunkle Hose, weiße Sportschuhe, dunkle Umhängetasche

2.) Ca. 18 Jahre alt, 1,80 Meter groß, normale Statur, leichter Kinnbart, Hakennase, schwarzes Bandana-Kopftuch, schwarzes T-Shirt, schwarze weite Hose, dunkle Sportschuhe

3.) Ca. 16 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, normale Statur, dunkle längere Haare/ Seiten kurz rasiert, blaue Jacke, blaue Jeans, blau-weiße Nike-Air Schuhe

4.) Ca. 1,70 Meter groß, normale Statur, dunkle Haare, dunkel gekleidet.

Zeugen, die den Ermittlern des K 36 Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

