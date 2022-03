Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Südbrookmerland - Einbruch in Lagerhalle +++ Dornum - Kupferfarbenes Pedelec gestohlen +++ Ihlowerfehn - Auffahrunfall

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Südbrookmerland - Einbruch in Lagerhalle

In Südbrookmerland ist am Dienstag in eine Lagerhalle eingebrochen worden. Unbekannte verschafften sich zwischen 0 Uhr und 13 Uhr gewaltsam Zutritt zu der Halle in der Brückstraße. Es wurde nach ersten Erkenntnissen Werkzeug entwendet. Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Hinweise unter Telefon 04941 606215.

Dornum - Kupferfarbenes Pedelec gestohlen

In Dornumersiel wurde am Montag ein Pedelec gestohlen. Das kupferfarbene Damenrad wurde zwischen 9 Uhr und 11.30 Uhr in der Schöpfwerkstraße gestohlen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04933 992750.

Verkehrsgeschehen

Ihlowerfehn - Auffahrunfall

Zu einem Auffahrunfall kam es am Dienstag in Ihlowerfehn. Ein 21 Jahre alter VW-Fahrer fuhr gegen 14 Uhr auf der Straße Alte Wieke in Richtung Ludwigsdorf und wollte nach links in den 2. Kompanieweg abbiegen. Dies erkannte eine nachfolgende 19-Jährige mit einem VW offenbar zu spät und fuhr auf. Der 21-Jährige wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Euro-Bereich.

