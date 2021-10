Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Feudenheim: Anderes Auto übersehen - 2000 Euro Schaden

Mannheim-Feudenheim (ots)

Weil er ein anderes Auto übersehen hat, ist es am Donnerstag um 22.20 Uhr in Mannheim-Feudenheim an der Kreuzung Banater Straße/Neckarstraße zu einem Unfall gekommen. Ein 23-Jähriger befuhr mit seinem Ford Fiesta die Banater Straße in Richtung Wallstadt. Während er an der Kreuzung an der dortigen Ampel wartete, schaltete sich plötzlich das Lichtsignal aus. Als er daraufhin die Straße überquerte, um weiter in die Neckarstraße zu fahren, und übersah er einen 39-Jährigen mit seinem Fiat, der auf der Banater Straße in Richtung B38a unterwegs war. Der 39-Jährige kam vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Der Schaden beträgt rund 2000 Euro.

