Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Unfall im Kreisel - E-Bikerin verletzt ++ Biker flüchtet vor der Polizei - Polizei bittet um Hinweise ++ Taschendiebstahl im Schuhgeschäft ++ Scheeßelerin fällt auf WhatsApp-Betrüger herein ++

Rotenburg (ots)

Unfall im Kreisel - E-Bikerin verletzt

Scheeßel. Bei einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr Zevener Straße/Am Meyerhof ist am Mittwochmorgen eine 32-jährige E-Bikerin verletzt worden. Eine 52-jährige Autofahrerin hatte die Frau auf dem Elektrofahrrad beim Einfahren in den Kreisel vermutlich übersehen. Die 32-Jährige versuchte eine Kollision mit dem Toyota zu vermeiden und wich nach links aus. Dabei verlor sie die Kontrolle über ihr Pedelec und stieß mit dem Hinterrad gegen das Auto. Die E-Bikerin kam zu Fall und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden beschreibt die Polizei als gering.

Biker flüchtet vor der Polizei - Polizei bittet um Hinweise

Unterstedt/Ahausen. Nach der Flucht eines noch unbekannten Motorradfahrers vor einer Verkehrskontrolle, bitten die Beamten der Rotenburger Polizei um Hinweise und suchen insbesondere den/die Fahrer/in eines weißen VW Up!. Ein Streifenteam hatte den Fahrer eines silberfarbenen Motorrades (vermutlich japanisches Fabrikat) in Unterstedt für eine Kontrolle stoppen wollen. Er gab jedoch Gas und fuhr mit stark überhöhter Geschwindigkeit über die Alte Dorfstraße in Richtung Ahausen. Kurz vor dem Ortseingang überholte der Fahrer den weißen VW Up! und gefährdete möglicherweise die Insassen. Auffällig an dem Motorrad sind blaue Applikationen auf der Teilverkleidung und der Beleuchtung. Der Fahrer war mit einer silber-schwarzen Motorradkombi, schwarzen Stiefeln und Handschuhen bekleidet. Hinweise bitte unter Telefon 04261/947-0.

Taschendiebstahl im Schuhgeschäft

Rotenburg. Eine 68-jährige Rotenburgerin ist am Mittwochvormittag Opfer von einem Taschendieb geworden. Während sie sich in einem Schuhgeschäft an der Großen Straße aufhielt, hatte die Frau einen Stoffbeutel mit ihrem Portemonnaie auf dem Boden abgelegt. Unbemerkt nahm der Täter die Geldbörse mit Bargeld und den üblichen Dokumenten an sich.

Scheeßelerin fällt auf WhatsApp-Betrüger herein

Scheeßel/Bothel. 2256,65 Euro hat eine 62-jährige Scheeßelerin am Dienstag an einen noch unbekannten Betrüger verloren. Der Mann meldete sich am Vormittag gegen 11.20 Uhr per WhatsApp bei der Frau und gab sich als ihr Sohn aus. Er habe eine neue Mobilfunknummer, die sie als Kontakt einspeichern solle. Dann bat der "Sohn" seine "Mutter" um eine Überweisung auf sein Konto, damit er eine Rechnung bezahlen könne. Das machte die Frau, musste aber am nächsten Tag beim realen Kontakt mit ihrem tatsächlichen Sohn feststellen, dass sie auf einen Betrüger hereingefallen war. Ein ähnlicher Betrugsversuch ereignete sich am Tag darauf in Bothel. Mit der gleichen Masche meldeten sich Unbekannte bei einer 59-jährigen Frau. Sie telefonierte sofort bei ihrer Tochter. Dadurch flog der Schwindel auf, bevor ein finanzieller Schaden eingetreten ist.

Tageswohnungseinbrüche

Bademühlen/Tarmstedt. Unbekannte sind im Verlauf des Mittwochs in ein Wohnhaus an der Straße Zum Badetal in Bademühlen eingebrochen. Auf der Rückseite des Hauses brachen sie eine Terrassentür auf und gelangten so in die Wohnung. Dort durchstöberten die Täter alle Räume und fanden Schmuck und eine Münzsammlung. Mit der Beute verschwanden die Einbrecher unerkannt. Im gleichen Zeitraum kam es zu einer ähnlichen Tat im Jan-Murken-Weg in Tarmstedt. Auf der Rückseite eines Wohnhauses schlugen die Täter eine Fensterscheibe ein und kletterten in die Wohnung. Ob sie etwas erbeutet haben, ist noch unklar.

