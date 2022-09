POL-ROW: ++ Buntmetalldiebstahl am Umspannwerk - Polizei bittet um Hinweise ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Alfstedt. Buntmetall und Werkzeuge im Wert von über 300.000 Euro haben unbekannte Täter in der Nacht zum Dienstag von einer Baustelle am Umspannwerk an der Bundesstraße 495 zwischen Alfstedt und Langeln gestohlen. Nachdem sie das Tor zum umzäunten Gelände aufgebrochen hatten, gingen die Unbekannten acht Container an und brachen sie auf. Aus vier Containern holten sie hochwertige Werkzeuge, aus den anderen rollten sie Holztrommeln mit Kupferkabeln. Die Täter luden die Werkzeuge auf und rollten die Kabel ab. Am Umspannwerk fanden sie weitere Trommeln und entleerten auch sie zum Teil. Die Polizei geht davon aus, dass der Abtransport der Beute mit großen Fahrzeugen durchgeführt worden sein muss. Zeugen, denen in der Nacht solche Fahrzeuge in der Nähe des Tatortes aufgefallen sind, melden sich bitte unter Telefon 04761/9945-0 bei der Bremervörder Polizei.

