Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen-Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt (27.04.2022)

VS-Schwenningen (ots)

Eine Radfahrerin ist bei einem Unfall auf der Salinenstraße am Donnerstagnachmittag leicht verletzt worden. Eine 49 Jahre alte Frau fuhr mit einem Skoda Fabia von einem Grundstück auf die Salinenstraße ein, und stieß dabei mit einer von rechts kommenden 65-jährigen Radfahrerin zusammen, die auf der Salinenstraße in stadteinwärtige Richtung unterwegs war. Die Radlerin stürzte und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte die Frau in eine Klinik. Am Skoda entstand durch die Kollision Blechschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell