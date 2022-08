POL-F: 220807 - 0875 Frankfurt - Innenstadt: Gefährliche Körperverletzung mit Flasche und Pfefferspray

Frankfurt (ots) - (lo) Am Donnerstagabend (04.08.2022) kam es zu einer Mehrzahl an Bränden in einem Hochhaus "In der Römerstadt". In den Abendstunden bemerkten Bewohner, dass das dortige Treppenhaus und der Aufzug durch Kleidungsstücke und Papier von Unbekannten in Brand gesetzt wurden. Die Brände konnten durch das Eingreifen der Hausbewohner gelöscht werden. ...

