POL-HAM: Bargeld aus Wohnhaus gestohlen und zwei Autos durchsucht

Hamm-Mitte (ots) - Am Mittwoch, 29. Juni, gegen 1.35 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Lotto-Geschäft auf der Oststraße. Unbekannte warfen mit einem Gullideckel die Verglasung der Eingangstür ein und gelangten dadurch in den Verkaufsraum. Durch die lauten Geräusche wurde ein Anwohner geweckt. Dieser konnte noch eine männliche Person erkennen, die zu Fuß von der Antonistraße in Richtung der Widumstraße ...

