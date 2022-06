Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Lotto-Geschäft - Zeugen gesucht

Hamm-Mitte (ots)

Am Mittwoch, 29. Juni, gegen 1.35 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Lotto-Geschäft auf der Oststraße. Unbekannte warfen mit einem Gullideckel die Verglasung der Eingangstür ein und gelangten dadurch in den Verkaufsraum. Durch die lauten Geräusche wurde ein Anwohner geweckt. Dieser konnte noch eine männliche Person erkennen, die zu Fuß von der Antonistraße in Richtung der Widumstraße flüchtete. Er war mit einem schwarzen Pullover und aufgesetzter Kapuze bekleidet. Der Unbekannte trug einen blauen Müllsack in der Hand. Zum Diebesgut können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 200 Euro. Hinweise zu dem oder den Tätern und zum Verbleib von möglichem Diebesgut nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(lh)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell